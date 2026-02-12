 Aller au contenu principal
Essilor-Luxottica : 9%, renoue avec l'ex-zénith des 276E du 20 août 2025
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 09:27

Essilor-Luxottica ne déçoit pas, ses résultats sont brillants, les prévisions sur 5 ans très optimistes: le titre bondit de 10% et renoue avec l'ex-zénith des 276E du 20 août 2025.
Mais ce n'est pas la résistance la plus redoutable à court terme: le titre a de bonnes chances de renouer avec 285E testés les 14 et 15 janvier dernier, ainsi que le 3 octobre dernier.

