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Essilor-Luxottica : -4% vers 207,5E, du soutien vers 199,2E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:54

EssilorLuxottica subit un brutal pullback sous 217,4E, après avoir repris 14% depuis le plancher des 190E testé le 7 avril.
Le titre retombe vers 207,5E et pourrait revenir prendre appui sur l'ex-support des 199,2E du 17 juillet 2024, puis 188E, l'ex-support du 17 juillet 2024 (il coïncide avec l'ex-résistance majeure des 21/04 et 17/05/2023, puis 14/12/2023).
Le prochain objectif serait 163E, un plancher testé début octobre 2023, puis 159E (testé mi-mars 2023).

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
206,5000 EUR Euronext Paris -4,27%
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1 commentaire

  • 14:30

    159.....quand les conseilleurs donnent des conseils qui les arrangent....

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