Essex Property Trust dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte croissance des loyers

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28 avril - Essex Property Trust, un fonds de placement immobilier (FPI) spécialisé dans les appartements, a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son flux de trésorerie d'exploitation (FFO) de base pour le premier trimestre, grâce à une forte croissance des loyers et à des performances supérieures à la moyenne sur les marchés de Seattle, du nord de la Californie et du sud de la Californie.

Le flux de trésorerie d'exploitation (FFO) de base de la société pour le premier trimestre s'est établi à 4,06 dollars par action, dépassant les prévisions de 3,96 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Essex Property Trust a bénéficié d'une offre de logements restreinte et d'une demande locative soutenue en Californie et dans l'État de Washington, ce qui a permis une croissance régulière des loyers sur ses marchés côtiers.

* Dans la région métropolitaine de Seattle, le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 0,5% par rapport au trimestre précédent.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de la Californie du Nord, qui représentait plus de 40% de l'activité de la société d'investissement immobilier cotée (REIT) en 2026, a légèrement augmenté de 1,4% en glissement trimestriel, tandis que San Francisco, un marché clé de la région, a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,2%.

* Les actions de la société ont légèrement progressé dans les échanges après la clôture.

* Cependant, Essex Property prévoit pour 2026 un flux de trésorerie ajusté provenant des opérations compris entre 15,69 $ et 16,19 $ par action, dont le point médian est inférieur aux prévisions des analystes, qui s'élèvent à 16,04 $ par action.

* Cette société d'investissement immobilier basée à San Mateo, en Californie, détient et gère plus de 63.000 appartements sur la côte ouest des États-Unis.