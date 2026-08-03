Espoirs au Moyen-Orient, l'Europe dans le vert

La Bourse de Paris et la quasi-totalité des autres grandes places financières, débutent le mois d'août du bon pied. Le FTSE 100 à Londres fait exception, plombé par le lourd repli enregistré par AstraZeneca (-6,15%) sa deuxième plus grosse capitalisation à 264 MdsUSD, derrière HSBC et ses 364 MdsUSD.

Le CAC 40 avance de 1,27%, à 8 618 points, après avoir bouclé juillet sur un gain de 1,26%, son quatrième mois consécutif de progression. Entre avril et juillet, le principal indice boursier français a rebondi de 8,86%. A Francfort, le DAX 40 avance de son côté de 1,44%, tandis que Londres cède 0,14%.

La tendance est principalement soutenue par l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Au cours du week-end, Donald Trump a indiqué suspendre ses attaques au motif que les contours d'un accord ont été arrêtés. Il prévoit notamment l'ouverture complète, immédiate et totale du détroit d'Ormuz, ainsi que la fin de la menace nucléaire iranienne selon un message du président des Etats-Unis sur Truth Social.

Avec ces annonces, les cours du pétrole sont en baisse, faisant espérer une baisse des tensions inflationnistes. A New York, le WTI recule de 9,38%, à 79,84 USD, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 6,32%, à 83,80 USD.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,16%) et se négocié contre 1,1525 USD.

Dans l'actualité macro-économique

Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques en Europe. En France, l'indice PMI manufacturier qui était attendu stable à 50 points, s'est finalement dégradé pour descendre à 49,8 points. En Allemagne, ce même indicateur est resté stable comme prévu à 52,2 points. Enfin, dans la zone euro, l'indice PMI manufacturier est passé de 51,4 à 51,9 points, au plus haut depuis trois mois.

Dans l'après-midi, les intervenants surveilleront plusieurs indicateurs sur l'activité dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.

Au niveau des sociétés

AstraZeneca chute de 6,15% à Londres après des rumeurs d'un rapprochement avec Bristol-Myers Squibb rapportées par le Financial Times.

En France, Ipsen trébuche de 4,61%, pénalisé par la dégradation de Jefferies qui est passé de conserver à sousperformance.

Renault progresse de 4,51%, le groupe a vu ses immatriculations de voitures particulière neuves progresser de 9,51% en juillet selon des données de la Plateforme Automobile.

Soutenu par UBS, qui est resté à performance de marché sur le titre, mais avec un objectif relevé de 360 à 370 EUR, Safran gagne 4,14%.

Air France-KLM est particulièrement entouré ( 4,54%) grâce à la décrue des cours de l'or noir.

De son côté, Mersen flambe de 7,68%, porté par Berenberg qui est passé de conserver à acheter, en relevant sa cible de cours de 48 à 50 EUR.