CAC 40
7 867,88
+0,17%
Esperion Therapeutics augmente après que son partenaire Otsuka a obtenu l'approbation du Japon pour son médicament contre l'hypercholestérolémie
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 septembre - ** Les actions d'Esperion Therapeutics

ESPR.O augmentent de 5,3 % pour atteindre 2,89 $

** ESPR déclare que son partenaire, Otsuka Pharmaceutical, a reçu l'approbation du ministère japonais de la santé pour commercialiser Nexletol, une pilule hypocholestérolémiant, pour les patients souffrant d'hypercholestérolémie et d'hypercholestérolémie familiale

** Dans le cadre de son accord avec Otsuka, Esperion peut prétendre à des paiements d'étape liés à l'approbation et à la liste nationale des prix du Japon, ainsi qu'à des paiements d'étape supplémentaires basés sur les ventes

** La société recevra également des redevances échelonnées de 15 à 30 % sur les ventes nettes d'Otsuka au Japon

**En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action ESPR a progressé de30,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ESPERION THERAP
2,8250 USD NASDAQ +2,73%
