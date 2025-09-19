Esperion Therapeutics augmente après que son partenaire Otsuka a obtenu l'approbation du Japon pour son médicament contre l'hypercholestérolémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Les actions d'Esperion Therapeutics
ESPR.O augmentent de 5,3 % pour atteindre 2,89 $
** ESPR déclare que son partenaire, Otsuka Pharmaceutical, a reçu l'approbation du ministère japonais de la santé pour commercialiser Nexletol, une pilule hypocholestérolémiant, pour les patients souffrant d'hypercholestérolémie et d'hypercholestérolémie familiale
** Dans le cadre de son accord avec Otsuka, Esperion peut prétendre à des paiements d'étape liés à l'approbation et à la liste nationale des prix du Japon, ainsi qu'à des paiements d'étape supplémentaires basés sur les ventes
** La société recevra également des redevances échelonnées de 15 à 30 % sur les ventes nettes d'Otsuka au Japon
**En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action ESPR a progressé de30,3 % depuis le début de l'année
