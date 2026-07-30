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Espagne : la croissance accélère légèrement au 2e trimestre
information fournie par AOF 30/07/2026 à 12:55
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(Zonebourse.com) - Le PIB (produit intérieur brut) en volume de l'Espagne a enregistré une hausse de 0,7% au 2e trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation de l'Institut national de la statistique (INE).

Ce taux de croissance, supérieur de 0,1 point à celui observé au 1er trimestre 2026, repose principalement sur une contribution positive de 0,6 point de la demande intérieure, tandis que la demande extérieure a contribué à hauteur de 0,1 point.

Exprimée en variation annuelle, la croissance du PIB espagnol s'est établie à 2,7% au 2e trimestre, un taux identique à celui du 1er trimestre. La demande intérieure a contribué à hauteur de 3,3 points, tandis que la demande extérieure a apporté une contribution négative de 0,6 point.

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