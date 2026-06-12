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Espagne : l'inflation se maintient à 3,2% en mai
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 13:28

Le taux annuel de variation de l'IPC (indice des prix à la consommation) de l'Espagne pour le mois de mai 2026 s'est établi à 3,2%, soit le même niveau que celui observé en avril, d'après l'Institut national de statistique (INE).

Toutefois, en données sous-jacentes (c'est-à-dire en excluant les produits alimentaires non transformés et les produits énergétiques), l'inflation annuelle a légèrement accéléré d'un mois sur l'autre, passant de 2,8% en avril à 3% le mois dernier.

En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'inflation espagnole a même atteint 3,6%, soit un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à avril et supérieur de 0,4 point à celui observé pour l'ensemble de la zone euro.

Inflation
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