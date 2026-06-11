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ESI SpA : Projet de fusion avec l’actionnaire majoritaire, Innovatec
information fournie par EuroLand Corporate 11/06/2026 à 07:15

ESI va être absorbée par Innovatec, son actionnaire de contrôle


ESI et Innovatec, son actionnaire de contrôle à 32,4%, ont annoncé le 26 mai dernier la signature d’un accord engageant portant sur la fusion par absorption d’ESI dans Innovatec. L’objectif : créer un acteur intégré de la transition énergétique couvrant toute la chaîne de valeur photovoltaïque, du développement de projets à l’EPC, au revamping et au System Integration, jusqu’à la production en propre (IPP) et la vente d’énergie. Le rationnel industriel est évident : rationalisation de la structure juridique, suppression des doubles coûts de cotation et de structure, intégration des équipes d’ingénierie et de construction. À l’issue de l’opération, les actions ESI seront radiées d’EGM et les actionnaires actuels d’ESI détiendront environ 21,1% du nouvel ensemble.


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À la suite de cette publication, et dans l’attente de l’issue de l’opération, nous plaçons notre recommandation Sous revue, contre Achat précédemment.

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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 07:15:35.

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