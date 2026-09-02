Erste AM pioche son président chez Amundi

La société de gestion autrichienne Erste Asset Management a nommé Robert Kubin président du directoire. L’intéressé rejoint Erste Asset Management en provenance d’Amundi, où il occupe actuellement le poste de vice-président du directoire et directeur commercial pour l’Europe centrale.

Robert Kubin prendra ses fonctions le 1 er décembre et succédera à Heinz Bednar, qui dirige la société depuis 2006 et se retire comme prévu, ayant atteint l’âge de la retraite. Heinz Bednar continuera tout de même d’accompagner Erste Asset Management à titre consultatif jusqu'à fin août 2027.

Au 30 juin 2026, Erste AM gérait des actifs totalisant 111,7 milliards d’euros. La société est un acteur de premier plan de la gestion d’actifs en Autriche, en Slovaquie et en Roumanie, et compte aussi en République tchèque, en Hongrie et en Croatie. Le groupe occupe également une position solide dans l’activité institutionnelle en Allemagne.

Robert Kubin affiche plus de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, l’assurance et les services financiers. Dans le cadre de ses fonctions actuelles chez Amundi, il supervise les activités commerciales du groupe en Europe centrale et contribue à la supervision de la gestion produits, des investissements, des opérations, de la finance, du juridique et de la conformité. Il a occupé des postes de direction, notamment celui de directeur général de PZU Asset Management à Varsovie et de directeur des investissements pour l’Europe centrale chez MetLife. Sa carrière internationale l’a conduit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Inde.