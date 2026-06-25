Erratum au communiqué du 25 juin 2026 à 7h45

Limoges (France), le 25 juin 2026 – Hunyvers (la « Société »), spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir et du nautisme (code ISIN FR0014007LQ2 – Mnémonique : ALHUN), souhaite apporter une correction à son communiqué de presse diffusé le 25 juin avant Bourse, intitulé « Hunyvers obtient un financement de 5 millions d’euros auprès de Vatel Capital ».

Les deux tableaux de ce communiqué présentaient les incidences sur la participation des actionnaires et sur la quote-part des capitaux propres des actionnaires en prenant en compte une augmentation de capital de 500.000 actions au lieu de 500.000 €,