ERock prévoit de lever 642 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de générateurs à gaz ERock prévoit de lever jusqu'à 641,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il annoncé lundi.