ERock plonge lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 600 millions de dollars

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10 juin - EROC.N ** Les actions d'ERock, fabricant de générateurs à gaz, ont chuté de 9,3 % lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York ** Le titre s'ouvre à 20,10 dollars l'action contre un prix d'introduction de 21,50 dollars, valorisant la société à 5,49 milliards de dollars sur une base entièrement diluée

** Basée à Houston, au Texas, EROC a vendu 27,9 millions d'actions au milieu de la fourchette de prix de 20 $ et 23 $ par action, afin de lever 600 millions de dollars

** Cette introduction en bourse intervient alors que la volatilité s'est accrue ces derniers jours, dans un contexte de tensions géopolitiques renouvelées et d'inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt

** Fondée en 2006, EROC fournit des générateurs au gaz naturel aux centres de données, aux services publics et aux clients commerciaux et industriels ** EROC a connu une croissance rapide ces derniers mois grâce à l'explosion de la demande en systèmes d'alimentation de secours de la part des centres de données

** “Malgré cette croissance, ERock reste une entreprise de 15 ans qui n'a pas encore atteint la rentabilité opérationnelle. Pour justifier une valorisation élevée, la direction devra démontrer qu'elle est capable de convertir son important carnet de commandes en revenus durables et rentables” - Troy Hooper, co-responsable des marchés des capitaux propres pour les Amériques chez Mergermarket

** Morgan Stanley et J.P. Morgan ont été les co-chefs de file de l'opération