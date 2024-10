Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: Telstra teste avec succès la plateforme EIAP information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Telstra a testé avec succès la plateforme d'automatisation intelligente d'Ericsson (EIAP) sur son réseau commercial, marquant ainsi le premier déploiement mondial de l'application EACC (Automated Configuration Consistency), a annoncé Ericsson aujourd'hui.



Ericsson précise que son application EACC permet de détecter et corriger les erreurs de cohérence de gestion de configuration dans le réseau RAN avec la possibilité de revenir en arrière en cas de dégradation des KPI (indicateurs de performance).



'Cette innovation reflète l'engagement des deux entreprises pour une efficacité accrue grâce à l'automatisation et à l'IA, offrant une expérience réseau plus stable et performante', souligne la société.



En utilisant EIAP, Telstra pourra désormais déployer des applications automatisées (rApps) dans un écosystème ouvert, visant une optimisation autonome de son réseau.





