Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: partenariat de cinq ans avec MasOrange en Espagne information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat de cinq ans avec MasOrange, le principal fournisseur espagnol de services de communication.



Ce projet vise à intégrer les réseaux d'Orange Espagne et de MASMOVIL pour développer un réseau Open RAN, flexible et évolutif, et à déployer le réseau 5G autonome d'Ericsson dans les zones rurales espagnoles.



Cette collaboration devrait doter MasOrange de l'un des réseaux 5G autonomes les plus modernes et à haute capacité d'Europe, favorisant l'innovation et la croissance durable, estime Ericsson.



Le projet inclut des solutions Radio System d'Ericsson et une technologie Massive MIMO TDD pour optimiser la couverture et la capacité du réseau, répondant ainsi à la demande croissante en 5G dans les zones urbaines et rurales.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.