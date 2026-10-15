Ericsson-Le bénéfice baisse moins que prévu au T3, malgré la hausse des coûts des composants

Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a annoncé jeudi une baisse de son résultat opérationnel au troisième trimestre moins importante que prévu, tout en avertissant que la hausse des coûts des composants pèserait sur les marges l'année prochaine.

* Le résultat d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration s'est établi à 10,1 milliards de couronnes (903,68 millions d'euros), contre 15,8 milliards un an plus tôt et des prévisions à 7,87 milliards d'après un consensus fourni par Ericsson

* Le groupe suédois a indiqué que les coûts des composants avaient augmenté au cours du trimestre

* "À l’avenir, le marché des réseaux d’accès radio (RAN) stagne, les incertitudes géopolitiques restent élevées et les coûts des composants constituent un frein à la marge brute", a déclaré le nouveau président-directeur général Per Narvinger dans un communiqué

* En juillet, Ericsson avait averti que le groupe subissait la pression de la hausse des coûts des puces mémoire due à l’explosion de la demande en IA

* La marge Ebita ajustée s’est resserrée, passant de 28,1% à 17,0%, contre une prévision de 14,2%

* Le chiffre d’affaires organique a progressé de 7% pour atteindre 59,5 milliards de couronnes, dépassant les prévisions de 55,4 milliards, et Ericsson a indiqué que les ventes en Amérique du Nord avaient légèrement augmenté, soutenues par le déroulement des projets

(Rédigé par Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)