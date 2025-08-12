 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ericsson lance un partenariat stratégique en Inde pour former à la 5G et à l'IoT
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 10:20

(Zonebourse.com) - Ericsson annonce un partenariat stratégique avec le Bharat Ratna Bhim Rao Ambedkar Institute of Telecom Training (BRBRAITT), institut de formation de Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) à Jabalpur (Inde), dans le but de former chaque année plus de 2200 étudiants en ingénierie aux technologies 5G et Internet des objets (IoT).

L'accord prévoit des sessions en présentiel et en ligne, intégrant théorie, pratique et accès au Centre d'excellence 5G d'Ericsson.

Les étudiants, en 3e et 4e année, spécialisés en informatique, électronique et télécommunications, bénéficieront de modules couvrant l'architecture 5G et ses applications.

Nitin Bansal, directeur général d'Ericsson India, souligne que cette initiative soutient les programmes Digital India, Skill India et Make in India, tout en renforçant la présence de l'entreprise dans la R&D et la fabrication en Inde.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

