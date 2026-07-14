Ericsson boudé après des trimestriels décevants sur les revenus

Ericsson cède 7,7% à 104 SEK en début de séance à Stockholm, boudé par les investisseurs après une publication trimestrielle mitigée, avec certes des bénéfices légèrement supérieurs aux attentes, mais des revenus en dessous des prévisions, ainsi que des pressions liées à la hausse des coûts des composants susceptibles de s'intensifier.

L'équipementier de réseaux a dévoilé un bénéfice net en baisse de 12% à 4,1 MdsSEK au titre du 2e trimestre 2026, soit un BPA de 1,22 SEK (-11%), ainsi qu'un EBITA ajusté en retrait de 7% à un peu moins de 6,88 MdsSEK (soit une marge en repli de 0,1 point à 13,1%), un niveau toutefois supérieur aux 6,8 MdsSEK attendus par le consensus.

Le groupe suédois a certes amélioré sa marge brute ajustée de 0,4 point à 48,4%, dépassant de 0,5 point l'estimation moyenne des analystes, mais ses revenus se sont contractés de 6% à 52,69 MdsSEK (-1% en organique), en deçà d'un consensus qui s'établissait à 53,8 MdsSEK.

Selon Ericsson, les ventes organiques ont diminué principalement en raison de la baisse des revenus de licences de propriété intellectuelle, reflétant un bénéfice non récurrent lié à un règlement partiel intervenu sur la même période de l'année précédente.

"Dans l'ensemble, la division réseaux a affiché des performances tout juste correctes, tandis que les logiciels et services cloud ont contribué à améliorer la rentabilité", résume Utsav Sinha, analyste chez AlphaValue, qui justifie donc la réaction négative en Bourse compte tenu du recul du chiffre d'affaires et d'une rentabilité n'ayant que légèrement dépassé le consensus.

Une nouvelle hausse des coûts des composants à prévoir

"L'entreprise a également indiqué qu'une nouvelle hausse des coûts des composants était à prévoir au cours des prochains trimestres, en raison du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que du coût des mémoires", souligne également l'analyste.

"Au 2e trimestre, nous avons pris des mesures pour atténuer l'inflation des coûts des composants. A mesure que l'impact s'intensifiera au cours des prochains trimestres, nous continuerons à mettre en oeuvre des mesures internes et des actions de tarification afin de compenser cet effet", précisait d'ailleurs le chief executive officer Börje Ekholm.

"Ericsson anticipe une marge brute dans les réseaux autour d'un point médian de 49% (à comparer à 50,4% au 2e trimestre), le principal facteur défavorable étant une proportion plus élevée de projets de déploiement de réseaux", note Jefferies.

Cependant, la banque d'affaires américaine prévient que la hausse régulière des prix des composants pourrait avoir un impact plus important sur la marge brute du 4e trimestre, selon l'efficacité des mesures d'atténuation mises en oeuvre, y compris les hausses de prix.