Ericsson améliore le réseau 5G de DOCOMO au Japon
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 13:25
Les nouvelles radios aideront à répondre aux besoins actuels et futurs en trafic 5G dans les zones à forte demande.
la radio AIR 3255 Massive MIMO offre une consommation d'énergie réduite de 25 % et une réduction de 20 % de l'empreinte intégrée de CO2 par rapport à la génération précédente.
Masafumi Masuda, vice-président senior, directeur général du département de conception des réseaux d'accès radio chez NTT DOCOMO a déclaré : " Nous promouvons le déploiement de radios Massive MIMO pour maintenir et améliorer la qualité du réseau face à une demande croissante de trafic. "
Chafic Nassif, Vice-Président Senior et Responsable d'Ericsson pour l'Asie du Nord-Est, déclare : " Équipé d'Ericsson Silicon, l'AIR 3255 offrira des avantages significatifs en matière de performance réseau pour répondre aux besoins changeants de trafic réseau de DOCOMO, tout en renforçant la durabilité environnementale et en réduisant les coûts d'exploitation. "
Valeurs associées
|9,5400 USD
|NASDAQ
|-0,83%
