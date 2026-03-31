Eric Bertrand nommé directeur général d'Ofi Invest Asset Management

(AOF) - Ofi Invest Asset Management, filiale d’Ofi Invest, quatrième groupe français de gestion d’actifs, annonce une évolution de sa gouvernance. Depuis le 27 mars dernier, Eric Bertrand occupe le poste de directeur général. Au sein du même groupe, il était auparavant directeur général délégué et directeur des gestions. Jean-Pierre Grimaud qui exerçait les responsabilités de directeur général d’Ofi Invest et d’Ofi Invest Asset Management se consacrera pleinement à la direction générale du groupe Ofi Invest.

Eric Bertrand (55 ans) était directeur général délégué et directeur des gestions d'OFI AM depuis 2021 puis d'Ofi Invest Asset Management depuis 2023. Il a rejoint OFI AM en 2016, comme directeur des gestions taux et diversifiées. Il était auparavant directeur adjoint des investissements et directeur des gestions taux et crédit chez CPR AM qu'il a intégré en 1994. Il a d'abord occupé les fonctions de gérant monétaire, arbitragiste puis gérant obligataire, taux et crédit, avant d'être nommé responsable de la gestion taux en 2000.

Eric Bertrand est actuaire ISFA et a débuté sa carrière comme chargé d'études en actuariat au Comptoir des Entrepreneurs.

Ofi Invest Asset Management, issue du rapprochement réussi des sociétés OFI AM et Abeille Asset Management (ex-Aviva Investors France) au 1er janvier 2023, compte désormais 187,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion, sur les 210,2 milliards d'actifs gérés au sein d'Ofi Invest, aux côtés des gestions immobilières d'Ofi Invest Real Estate (10,2 MdsEUR) et des gestions d'actifs non cotés (12,9 MdsEUR) de Swen Capital Partners et de Zencap Asset Management.

2025 a notamment été une année de forte croissance pour Ofi Invest Asset Management avec des encours en hausse de près de 10 MdsEUR. La collecte de 2,4 MdsEUR en 2025 a notamment été portée par le monétaire, les stratégies sur les métaux, et le développement des encours de gestion pilotée qui dépasse désormais le milliard d'euros.