Erdogan dit vouloir affermir les liens entre la Turquie et le GEN Libyen

ISTANBUL, 4 octobre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche que son pays souhaitait renforcer ses liens avec le gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), qui siège à Tripoli et dont la légitimité est reconnue par la communauté internationale. Cette déclaration est intervenue après une entrevue avec le Premier ministre Fayez el Sarraj qui a annoncé souhaiter démissionner d'ici la fin octobre. Tripoli et Ankara ont signé l'année dernière un accord de coopération militaire qui a contribué à renverser le cours du conflit qui oppose le GEN au le maréchal Haftar et son Armée nationale libyenne (ANL), qui cherchent à prendre Tripoli depuis le printemps 2019. La présidence turque a déclaré dimanche que la Turquie continuerait de se tenir au côté du GEN et qu'elle entendait affermir ses liens avec lui et qu'elle était disposée à lui offrir davantage de soutien. (Reporting by Jonathan Spicer and Can Sezer; Editing in Daniel Wallis)

