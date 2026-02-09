Eramet : valide peut-être un double creux vers 65,8E
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 10:50
Eramet revient tester la MM50 qui gravite au niveau du précédent bottom du 3 février.
Après un mouvement quasi historique de 18 séances de hausse sur 19 entre 47 et 85E mi-janvier, un retracement classique de 50% induisait au minimum un repli sur 67E ce qui concorde avec le niveau testé début février.
Sous 67E, le prochain palier de soutien se dessine vers 60E.
