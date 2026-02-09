 Aller au contenu principal
Eramet : valide peut-être un double creux vers 65,8E
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 10:50

Après un double test des 87/87,1E, Eramet se prépare t'il à un double creux vers 65,8E (soit l'ex-zénith du 15 octobre) ?
Eramet revient tester la MM50 qui gravite au niveau du précédent bottom du 3 février.
Après un mouvement quasi historique de 18 séances de hausse sur 19 entre 47 et 85E mi-janvier, un retracement classique de 50% induisait au minimum un repli sur 67E ce qui concorde avec le niveau testé début février.
Sous 67E, le prochain palier de soutien se dessine vers 60E.

Valeurs associées

ERAMET
62,5000 EUR Euronext Paris -8,16%
