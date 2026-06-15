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Eramet : Oddo BHF reste à neutre et maintient sa cible
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 10:56

Oddo BHF reste à neutre sur Eramet avec un objectif de cours inchangé de 63 euros (basé sur une somme des parties). "La feuille de route financière complexe des prochains mois présente de l'upside (potentiel de hausse) si Eramet parvient à se doter d'un actionnaire de référence puissant susceptible de la soutenir, ce dont la famille Duval n'a pas été capable ces dernières années", explique l'analyste pour justifier sa décision.

"Mais il y a aussi du downside (potentiel de baisse) si la situation actionnariale reste enlisée et le groupe ne parvient pas à susciter l'intérêt des investisseurs pour sa levée de fonds. Par ailleurs, la baisse récente du prix des matières premières (manganèse, nickel et dans une moindre mesure lithium), après un très bon début d'année, limite à court terme le potentiel de révision en hausse des estimations", relève, en outre, l'analyste.

Orion lorgne sur Eramet

Oddo BHF a commenté aussi les dernières rumeurs en provenance du Financial Times confirmées par les Echos . Elles portent sur des "discussions entre le fonds d'investissement Orion Critical Minerals et la famille Duval pour reprendre tout ou partie de sa participation de 37% dans Eramet".

Orion a été créé l'an passé par les USA et les Emirats Arabes Unis et doté de 1,8 milliard de dollars pour investir dans des projets miniers à travers le monde dans le but de remettre en cause la domination de la Chine sur la chaîne des métaux critiques. Il a réalisé son premier investissement en février en prenant 40% des activités de cuivre et de cobalt de Glencore au Congo.

Pour Oddo BHF, "ce changement potentiel d'actionnaire majoritaire intervient au moment où Eramet prépare une augmentation de capital de 500 millions d'euros et cherche à céder des actifs pour plusieurs centaines de millions d'euros afin de renflouer ses finances. Alors que la famille Duval ne dispose vraisemblablement pas de la surface financière pour souscrire à l'augmentation de capital (au-delà de la vente possible de ses DPS), Orion, en prenant sa place, augmenterait les chances de succès de l'opération. Par ailleurs, le gouvernement français, deuxième actionnaire du groupe, devrait également soutenir la levée de fonds à hauteur de sa participation de 27%".

L'analyste semble toutefois convaincu "qu'il est peu probable que le gouvernement français accepte qu'Orion devienne le premier actionnaire du groupe voire qu'il acquière un poids significatif dans sa gouvernance. Le fonds peut être vu largement comme un outil de la politique étrangère de l'administration Trump avec laquelle les relations de la France sont extrêmement tendues. La période électorale qui va bientôt s'ouvrir avec l'élection présidentielle en avril 2027 risque aussi de compliquer toute reconfiguration du capital d'Eramet au profit d'acteurs étrangers".

Suite à ces rumeurs, vendredi l'action Eramet avait grimpé de 11% à 55,15 EUR. Ce lundi, elle progresse de 0,82% à 55,60 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 10:56:00.

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