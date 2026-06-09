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Eramet, Lithosquare et le BRGM signent un partenariat sur les métaux critiques
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 18:40

Eramet SA ERMT.PA :

* ERAMET, LITHOSQUARE ET LE BRGM UNISSENT LEURS EXPERTISES ET S’APPUIENT SUR L’IA POUR ACCÉLÉRER LA DÉCOUVERTE DE MÉTAUX CRITIQUES

Texte original [https://tinyurl.com/bdwun7kt] Pour plus de détails, cliquez sur ERMT.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 19:03

    C'est une excellente association à condition que l'on puisse faciliter leurs recherches en supprimant les entraves administratives et refouler les quelques écolos qui s'y opposent ! Sinon nous resterons toujours dépendant des 2 grosses puissances mondiales pour s'approvisionner.

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