information fournie par Reuters • 09/06/2026 à 18:40

Eramet, Lithosquare et le BRGM signent un partenariat sur les métaux critiques

Eramet SA ERMT.PA :

* ERAMET, LITHOSQUARE ET LE BRGM UNISSENT LEURS EXPERTISES ET S’APPUIENT SUR L’IA POUR ACCÉLÉRER LA DÉCOUVERTE DE MÉTAUX CRITIQUES

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(Rédaction de Gdansk)