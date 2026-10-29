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Eramet : CA en hausse de 4% au T3, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:54

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Le groupe minier français Eramet ERMT.PA fait état jeudi d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires ajusté au troisième trimestre, à 746 millions d'euros, et a confirmé l'essentiel de ses objectifs opérationnels malgré un environnement de marché toujours volatil.

"Dans un environnement de marché qui demeure complexe et volatil, l'amélioration de notre performance opérationnelle se confirme, et le renforcement de notre structure financière se poursuit", a déclaré la présidente-directrice générale, Christel Bories, citée dans un communiqué du groupe.

Eramet vise un Ebitda ajusté entre 540 millions et 610 millions d'euros en 2026 et confirme l'essentiel de ses objectifs opérationnels, tout en relevant son objectif de ventes externes de minerai de nickel à 23-26 millions de tonnes humides, contre 9 millions initialement prévus.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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