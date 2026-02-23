Eramet annonce qu'un incendie a touché un site au Sénégal, sans faire de victimes ou blessé
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 09:35
Cette installation, à l'arrêt depuis plusieurs jours pour des opérations planifiées de maintenance, a été immédiatement évacuée et sécurisée. Le groupe indique qu'aucune victime ou blessé n'est à déplorer.
Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de ce sinistre et d'évaluer son impact sur l'activité du site. Les premières constatations indiquent que le feu a été circonscrit à l'amont de la WCP et que les spirales de séparation des sables minéralisés n'ont pas été touchées.
Valeurs associées
|51,3500 EUR
|Euronext Paris
|+4,84%
