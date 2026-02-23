 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eramet annonce qu'un incendie a touché un site au Sénégal, sans faire de victimes ou blessé
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 09:35

Eramet a indiqué qu'un incendie s'était déclaré hier dans l'après-midi sur l'usine d'extraction du site Eramet Grande Côte, filiale du groupe au Sénégal, spécialisée dans l'exploitation des sables minéralisés.

Cette installation, à l'arrêt depuis plusieurs jours pour des opérations planifiées de maintenance, a été immédiatement évacuée et sécurisée. Le groupe indique qu'aucune victime ou blessé n'est à déplorer.

Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de ce sinistre et d'évaluer son impact sur l'activité du site. Les premières constatations indiquent que le feu a été circonscrit à l'amont de la WCP et que les spirales de séparation des sables minéralisés n'ont pas été touchées.

Valeurs associées

ERAMET
51,3500 EUR Euronext Paris +4,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens double son résultat net, relève ses ambitions et... recule nettement à Paris
    information fournie par Zonebourse 23.02.2026 11:10 

    Le spécialiste de l'optronique a achevé l'exercice 2025 sur des résultats en forte progression, tirés par une dynamique soutenue dans la défense et la surveillance. La société dépasse déjà ses objectifs initiaux et prévoit une nouvelle accélération de sa trajectoire ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Emeis sort de son plan de sauvegarde accélérée, quatre ans après le scandale Orpea
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.02.2026 11:04 

    Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques en santé mentale, a annoncé lundi être sorti de son plan de sauvegarde accélérée, signe de la "normalisation" de la situation du groupe, quatre ans après le scandale né de révélations sur les pratiques de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.02.2026 10:59 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * MICROSOFT

  • WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.02.2026 10:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank