Eramet abandonne son projet d'usine de lithium en Argentine

PARIS, 8 avril (Reuters) - Eramet ERMT.PA a annoncé mercredi avoir renoncé à son projet de construction d'une usine de production de lithium en Argentine en raison des incertitudes liées au coronavirus. "Dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus, et compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèsent actuellement sur l'économie mondiale et nos marchés, nous avons pris la décision de ne pas engager la construction de notre usine de production de lithium en Argentine", a déclaré Christel Bories, la PDG du groupe minier et métallurgique français, citée dans un communiqué. Cette décision conduira à la comptabilisation d'une charge de l'ordre de 150 millions d'euros, dont une dépréciation d'actifs, et des décaissements d'environ 90 millions d'euros en 2020, précise le groupe. A 10h12, le titre Eramet cédait -0,85% à euros, à peu près en ligne avec l'indice SBF 120 .SBF120 (-1,21%). (Sudip Kar-Gupta; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -1.35% SBF 120 Euronext Paris -1.96%