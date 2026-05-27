Equity Residential en hausse après que BofA a relevé sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de la société d'investissement immobilier américaine Equity Residential EQR.N a légèrement progressé de 1,7 % pour s'établir à 67 dollars en début de séance

** BofA Global Research relève la recommandation sur le titre de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 75 $ à 76 $

** Le nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 14,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BofA indique que la fusion annoncée entre Equity Residential et AvalonBay devrait créer une plateforme combinée plus solide que chacune des deux sociétés prise individuellement

** Ajoute que les synergies initiales devraient être largement tirées par des gains d'efficacité en termes de coûts, de nouvelles opportunités de revenus devant émerger à plus long terme

** Neuf des 25 courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 16 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 70 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 6,7 % depuis le début de l'année