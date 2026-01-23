 Aller au contenu principal
EquipmentShare en passe d'ouvrir en hausse pour ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 747 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la société EquipmentShare

EQPT.O , spécialisée dans les technologies de la construction, devraient s'ouvrir à un prix supérieur de 6 % à celui de l'introduction en bourse, lors des premiers pas sur le Nasdaq

** Les actions devraient s'ouvrir à 26 dollars l'unité contre 24,50 dollars pour l'offre, ce qui donnerait à EQPT une valeur potentielle de 6,16 milliards de dollars

** EQPT a vendu 30,5 millions d'actions au milieu de sa fourchette commercialisée de 23,50 $ et 25,50 $ pièce pour lever 747,3 millions de dollars

** Fondée en 2015, EQPT propose la location d'équipements de construction, la revente, le service après-vente et la technologie de chantier à travers sa plateforme appelée T3

** Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, Citigroup et Guggenheim Securities ont été les chefs de file de la gestion du livre pour l'offre

