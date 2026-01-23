EquipmentShare en passe d'ouvrir en hausse pour ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 747 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions de la société EquipmentShare
EQPT.O , spécialisée dans les technologies de la construction, devraient s'ouvrir à un prix supérieur de 6 % à celui de l'introduction en bourse, lors des premiers pas sur le Nasdaq
** Les actions devraient s'ouvrir à 26 dollars l'unité contre 24,50 dollars pour l'offre, ce qui donnerait à EQPT une valeur potentielle de 6,16 milliards de dollars
** EQPT a vendu 30,5 millions d'actions au milieu de sa fourchette commercialisée de 23,50 $ et 25,50 $ pièce pour lever 747,3 millions de dollars
** Fondée en 2015, EQPT propose la location d'équipements de construction, la revente, le service après-vente et la technologie de chantier à travers sa plateforme appelée T3
** Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, Citigroup et Guggenheim Securities ont été les chefs de file de la gestion du livre pour l'offre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer