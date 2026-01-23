EquipmentShare devrait ouvrir au-dessus du prix de l'offre pour ses débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 janvier - ** Les actions de la société EquipmentShare

EQPT.O , spécialisée dans les technologies de la construction, devraient s 'ouvrir 20,4 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse lors des débuts au Nasdaq

** L'action devrait ouvrir à 29,50 dollars l'unité, contre 24,50 dollars pour l'offre, ce qui donne à EQPT une valeur potentielle de 7,41 milliards de dollars

** EQPT a vendu 30,5 millions d'actions au milieu de sa fourchette commercialisée de 23,50 $ et 25,50 $ pièce pour lever 747,3 millions de dollars

** Fondée en 2015, EQPT propose la location d'équipements de construction, la revente, le service après-vente et la technologie de chantier à travers sa plateforme appelée T3

** Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, Citigroup et Guggenheim Securities ont été les chefs de file de la gestion du livre pour l'offre