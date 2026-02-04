 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor : production annuelle record
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:56

Equinor a indiqué que la production en 2025 a atteint un niveau record de 2,14 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 3,4% sur un an. Cette hausse a été particulièrement forte au quatrième trimestre ( 6 %).

Le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 27,6 MdsUSD sur l'ensemble de l'année 2025 (dont 6,2 MdsUSD au quatrième trimestre) contre 29,8 MdsUSD en 2024. "Les résultats sont affectés par la baisse des prix des liquides, qui a été partiellement compensée par une hausse de la production et une augmentation des prix du gaz aux États-Unis", explique Equinor.

La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne a généré 18 MdsUSD de flux de trésorerie opérationnel après impôts sur l'année 2025 contre 19,7 MdsUSD en 2024.

Le dividende ordinaire a été augmenté, passant à 0,39 USD par action pour le dernier trimestre 2025 contre 0,37 USD par action au troisième trimestre 2025.

Suite à ces résultats, le groupe a annoncé une réduction de ses dépenses d'investissement (Capex) de 4 MdsUSD pour la période 2026-2027, principalement dans les secteurs de l'électricité et du bas carbone, afin de préserver sa rentabilité.

En outre, ses efforts d'amélioration des coûts se poursuivent avec l'objectif de réduire les coûts opérationnels de 10% en 2026, incluant les effets de la montée en gamme du portefeuille ("high-grading").

Les investissements d'environ 10 MdsUSD par an dans le pétrole et le gaz seront maintenus.

Malgré un environnement de prix des liquides moins favorable, la société prévoit un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1,5 MdUSD en 2026.

"En 2026, nous prévoyons une croissance de la production d'environ 3%, dépassant ainsi les niveaux records de 2025. Nous prenons des mesures fermes pour renforcer le flux de trésorerie disponible, rester résilients face à des prix plus bas et maintenir une distribution de capital compétitive" , a déclaré Anders Opedal, CEO d'Equinor au sujet des perspectives du groupe.

Suite à cette publication, l'action Equinor s'inscrivait en léger repli (-0,2%) mercredi matin à la Bourse d'Oslo.

Valeurs associées

EQUINOR
251,900 NOK LSE Intl +0,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés valident en commission la création d'un "droit à l'aide à mourir"
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:03 

    Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son rejet par les sénateurs la semaine dernière. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer ( AFP / Miguel MEDINA )
    A Sanary-sur-Mer, le traumatisme après l'agression d'une enseignante en classe
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:56 

    "Mon cerveau qui me remet les images en tête": au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, c'est le traumatisme qui prévaut mercredi au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante de 60 ans en classe qui reste dans un état très préoccupant. L'élève ... Lire la suite

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans calme malgré un contrat et un avis positif
    information fournie par Zonebourse 04.02.2026 11:47 

    Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF. Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank