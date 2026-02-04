Equinor : production annuelle record
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:56
Le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 27,6 MdsUSD sur l'ensemble de l'année 2025 (dont 6,2 MdsUSD au quatrième trimestre) contre 29,8 MdsUSD en 2024. "Les résultats sont affectés par la baisse des prix des liquides, qui a été partiellement compensée par une hausse de la production et une augmentation des prix du gaz aux États-Unis", explique Equinor.
La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne a généré 18 MdsUSD de flux de trésorerie opérationnel après impôts sur l'année 2025 contre 19,7 MdsUSD en 2024.
Le dividende ordinaire a été augmenté, passant à 0,39 USD par action pour le dernier trimestre 2025 contre 0,37 USD par action au troisième trimestre 2025.
Suite à ces résultats, le groupe a annoncé une réduction de ses dépenses d'investissement (Capex) de 4 MdsUSD pour la période 2026-2027, principalement dans les secteurs de l'électricité et du bas carbone, afin de préserver sa rentabilité.
En outre, ses efforts d'amélioration des coûts se poursuivent avec l'objectif de réduire les coûts opérationnels de 10% en 2026, incluant les effets de la montée en gamme du portefeuille ("high-grading").
Les investissements d'environ 10 MdsUSD par an dans le pétrole et le gaz seront maintenus.
Malgré un environnement de prix des liquides moins favorable, la société prévoit un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1,5 MdUSD en 2026.
"En 2026, nous prévoyons une croissance de la production d'environ 3%, dépassant ainsi les niveaux records de 2025. Nous prenons des mesures fermes pour renforcer le flux de trésorerie disponible, rester résilients face à des prix plus bas et maintenir une distribution de capital compétitive" , a déclaré Anders Opedal, CEO d'Equinor au sujet des perspectives du groupe.
Suite à cette publication, l'action Equinor s'inscrivait en léger repli (-0,2%) mercredi matin à la Bourse d'Oslo.
Valeurs associées
|251,900 NOK
|LSE Intl
|+0,20%
A lire aussi
-
Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son rejet par les sénateurs la semaine dernière. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite
-
"Mon cerveau qui me remet les images en tête": au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, c'est le traumatisme qui prévaut mercredi au lendemain de la violente agression au couteau d'une enseignante de 60 ans en classe qui reste dans un état très préoccupant. L'élève ... Lire la suite
-
Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF. Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer