OMV (hydrocarbures): bénéfice net en repli en 2025, la transformation se poursuit

( AFP / JOE KLAMAR )

Le groupe pétrolier, gazier et chimique autrichien OMV a publié mercredi un bénéfice net annuel en recul en pleine stratégie de transformation après l'arrêt des importations russes.

Son résultat net s'est élevé à 90 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, contre 301 millions d'euros sur la même période l'année dernière (-70%), pour un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 6 milliards d'euros, selon un communiqué.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le résultat net est en chute de 27% à 1 milliard d'euros, contre un peu moins de 1,4 milliard en 2024.

"OMV a réalisé en 2025 des performances solides dans un environnement de marché très exigeant", a toutefois estimé le PDG Alfred Stern, cité dans le communiqué.

L'entreprise autrichienne avait bâti son modèle économique sur l'importation d'hydrocarbures russes et doit se réinventer depuis la fin des livraisons de gaz, en décembre 2024.

En mai, ce fleuron coté à la Bourse de Vienne avait choisi de s'afficher aux États-Unis sur le marché OTCQX pour faire connaître sa transition vers le chimique et les énergies innovantes, espérant attirer de nouveaux investisseurs.

Un virage à 360 degrés pour ce groupe habitué à la rente russe, qui avait été la toute première entreprise occidentale à signer un contrat de livraison avec Gazprom, dès 1968.

Le résultat d'exploitation hors effets exceptionnels et de stocks (CSS), très observé par les analystes, atteint 4,6 milliards d'euros (-10%) en 2025.

Un flux de trésorerie qui demeure conséquent, ce qui permet à OMV de proposer à ses actionnaires, après un rachat limité d'actions, un dividende ordinaire en hausse et un dividende additionnel pour la quatrième année consécutive.

Ses résultats sont actuellement tirés par la chimie, secteur investi progressivement depuis plusieurs années.

Mais ils sont toujours globalement en déclin, ce qui s'explique par l'absence d'effets exceptionnels positifs comme en 2024, par la chute des prix du pétrole et les évolutions de change.

Des volumes de levée plus faibles en Norvège et l'absence des quantités vendues provenant d'actifs malaisiens cédés ont également pesé.

OMV développe un partenariat avec la Roumanie pour un projet en Mer Noire et a lancé les préparatifs d'une campagne d'exploration offshore en Bulgarie.

En mars, il a regroupé ses actifs dans Borealis et Borouge, avec ceux de la compagnie des Emirats ADNOC, pariant sur la création d'un champion mondial des polyoléfines, une famille de plastiques.

En réduction permanente des coûts opérationnels, OMV emploie environ 22.300 personnes dans le monde (-5% en un an).