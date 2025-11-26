 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,53
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Equinor nomme l'homme d'affaires norvégien Jarle Roth à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:30


Equinor a confirmé mercredi la nomination de Jarle Roth, un dirigeant d'entreprise passé par de nombreuses sociétés norvégiennes de premier plan, en tant que nouveau membre de son conseil d'administration, avec une prise d'effet prévue le 1er décembre.

Jarle Roth a occupé les fonctions de directeur général au sein de plusieurs entreprises, qu'il s'agisse du spécialiste du crédit-export Eksportkreditt Norge, de la société d'investissement industriel Arendals Fossekompani, du groupe d'énergies vertes Umoe Group, du fabricant de bateaux à moteur Schat-Harding ou du fournisseur de services maritimes Unitor.

Sa nomination sera effective jusqu'à la prochaine élection des administrateurs du groupe, programmée en juin 2026.


Valeurs associées

EQUINOR
230,900 NOK LSE Intl +0,46%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank