Equinor nomme l'homme d'affaires norvégien Jarle Roth à son conseil d'administration
Equinor a confirmé mercredi la nomination de Jarle Roth, un dirigeant d'entreprise passé par de nombreuses sociétés norvégiennes de premier plan, en tant que nouveau membre de son conseil d'administration, avec une prise d'effet prévue le 1er décembre.
Jarle Roth a occupé les fonctions de directeur général au sein de plusieurs entreprises, qu'il s'agisse du spécialiste du crédit-export Eksportkreditt Norge, de la société d'investissement industriel Arendals Fossekompani, du groupe d'énergies vertes Umoe Group, du fabricant de bateaux à moteur Schat-Harding ou du fournisseur de services maritimes Unitor.
Sa nomination sera effective jusqu'à la prochaine élection des administrateurs du groupe, programmée en juin 2026.
Valeurs associées
|230,900 NOK
|LSE Intl
|+0,46%
