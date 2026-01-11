En Chine, des librairies design qui attirent surtout les amateurs de selfies

Des clients dans une librairie de Pékin, le 18 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Avec son majestueux escalier en colimaçon et ses livres jusqu'au plafond, une immense librairie de Tianjin, dans le nord de la Chine, attire davantage les amateurs de selfies que les rats de bibliothèque, et elle n'est pas la seule.

Un homme dans une librairie de Pékin, le 19 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

En Chine, les ventes de livre papier n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, malgré les efforts des autorités pour stimuler la consommation intérieure et l'essor du commerce en ligne.

Pourtant, ces dernières années, le nombre de librairies y a "maintenu une croissance régulière", a indiqué en janvier Ai Limin, qui dirige une association d'éditeurs.

"Une vague de librairies aux caractéristiques uniques" a vu le jour, a-t-il expliqué.

Une librairie de Pékin, le 19 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Avec ses grands volumes, la librairie Zhongshuge de Tianjin, qui a ouvert en septembre 2024, est souvent comparée sur les réseaux sociaux au château gothique de Poudlard, la célèbre école de sorcellerie de Harry Potter.

Des clients dans une librairie de Tianjin, dans le nord de la Chine, 9 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

"Les photos sont vraiment magnifiques", s'enthousiasme Li Mengting, qui visitait la ville avec une amie et est entrée dans la librairie pour prendre quelques clichés.

Mais l'étudiante de 24 ans a eu du mal à trouver l'angle idéal car "il y avait vraiment beaucoup de monde à l'intérieur".

Des clients dans une librairie de Tianjin, dans le nord de la Chine, 9 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Des touristes équipés de perches à selfie et de trépieds se pressent dans l'escalier central de couleur cobalt bordé d'imposantes colonnes longeant trois étages et qui s'arquent jusqu'au plafond.

Au sol, des inscriptions ternies désignent ici et là: "Le meilleur endroit pour prendre des photos".

- "D'autres sources de revenus" -

Il est devenu "relativement courant" que des librairies chinoises misent sur un design intérieur destiné à être photographié, explique Zheng Shiwei, architecte basé à Pékin et dont le cabinet participe à des projets de ce type.

Des clients dans une librairie de Tianjin, dans le nord de la Chine, 9 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Mais, "cela peut inciter beaucoup de gens à ne pas venir uniquement pour lire, ce qui peut avoir des conséquences imprévues", souligne-t-il.

En juin dernier, une librairie de la ville de Nankin (est), devenue un lieu touristique très prisé, a pris la décision d'interdire les photographies avec flash, ainsi que les trépieds et les séances photo sans autorisation préalable.

Les prises de vue incessantes à Librairie Avant-Garde "perturbaient la lecture", a déclaré Yuan Jia, employé dans la finance, originaire de Nankin et grand lecteur.

Dans une librairie du centre de Pékin aménagée dans un ancien temple taoïste, des dizaines de visiteurs se promènent entre les présentoirs de petits bibelots ou commandent du thé.

Une librairie de Pékin, le 18 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

"Les livres rapportent relativement peu", explique Juli Hu, la fondatrice du lieu qui a ouvert en 2024, et "il faut trouver d'autres sources de revenus".

Elle dit accueillir volontiers les personnes qui prennent des photos pour les publier en ligne et explique changer régulièrement la disposition de ses produits culturels.

Un homme dans une librairie de Pékin, le 18 décembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Pour l'architecte Zheng Shiwei, les librairies qui aménagent des espaces dédiés à la prise de photos devraient être encouragées.

"Au moins, les gens se pointent dans les librairies, et pas ailleurs, n'est-ce pas ?", fait-il remarquer.