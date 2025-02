Equinor lève le pied dans les énergies renouvelables

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Après un recul de ses résultats annuels, le géant norvégien de l'énergie Equinor a annoncé mercredi une baisse de ses ambitions dans les énergies renouvelables et une hausse de sa production d'hydrocarbures.

Le groupe, qui visait jusqu'à présent entre 12 et 16 gigawatts (GW) de capacité dans les énergies renouvelables en 2030, a ramené cette fourchette à entre 10 et 12 GW.

Malgré l'urgence climatique, Equinor, comme beaucoup de ses pairs, rechigne à sacrifier ses juteuses activités dans les hydrocarbures au profit des énergies renouvelables, notamment l'éolien en mer, beaucoup moins rentables, voire déficitaires.

Le groupe renonce ainsi à son objectif de consacrer la moitié de ses investissements bruts à ce secteur d'ici à 2030.

En revanche, il prévoit une hausse de plus de 10% de sa production de pétrole et de gaz entre 2024 et 2027.

L'an dernier, sa production d'hydrocarbures s'est élevée à 2,07 millions de barils équivalent-pétrole par jour (Mbep/j), en légère baisse (-1%) par rapport à l'année précédente.

Pour 2030, l'objectif a été revu à la hausse avec une production attendue autour de 2,2 Mbep/j contre environ 2 Mbep/j prévus jusqu'à présent.

Parallèlement, le groupe prévoit de consacrer 9 milliards de dollars à la rémunération de ses actionnaires cette année.

Equinor a fait ces annonces lors de la présentation de ses résultats annuels.

Après des années fastes liées à l'envolée des prix de l'énergie, son bénéfice net a reculé de 26% en 2024, à 8,8 milliards de dollars, un niveau qui reste cependant historiquement élevé.

Indicateur préféré d'Equinor, le résultat d'exploitation ajusté, qui gomme certains éléments exceptionnels, a frôlé les 30 milliards de dollars l'an dernier, en baisse de 18%.