Equinor: le chantier Empire Wind autorisé à reprendre

(CercleFinance.com) - Empire Offshore Wind LLC, filiale d'Equinor, fait savoir que le Bureau of Ocean Energy Management a autorisé la reprise du chantier du projet Empire Wind en levant l'ordre de suspension des travaux.



L'ordre de suspension avait été émis le 16 avril 2025 avant d'être levé à la suite de discussions avec les autorités de régulation et les responsables fédéraux, étatiques et municipaux.



' Je tiens à remercier le président Trump pour avoir trouvé une solution qui sauve des milliers d'emplois américains et permet la poursuite des investissements dans les infrastructures énergétiques aux États-Unis ' a commenté Anders Opedal, président-directeur général d'Equinor ASA.



Concrètement, ce projet éolien offshore détenu par Equinor permettra de fournir de l'électricité à quelque 500 000 foyers new-yorkais.



Equinor prévoit d'actualiser l'évaluation économique du projet au deuxième trimestre 2025, avec un objectif d'entrée en service commerciale en 2027. Le projet est financé depuis 2024 et achevé à plus de 30 %.







