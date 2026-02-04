 Aller au contenu principal
Equinor: le bénéfice net recule de 34% au 4e trimestre en raison de dépréciations
information fournie par Boursorama avec AFP 04/02/2026 à 08:08

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a annoncé mercredi un recul de 34% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2025 à 1,31 milliard de dollars, en raison de dépréciations d'actifs à la suite de la baisse des prix du pétrole.

"Les résultats ont été affectés par la baisse des prix des liquides (pétrole ndlr), qui a été partiellement compensée par une augmentation de la production et des prix du gaz aux États-Unis", indique le groupe.

Equinor a ainsi déprécié ses actifs pour 626 millions de dollars au dernier trimestre, en particulier dans les renouvelables et dans l'exploration/production à l'étranger et en Norvège.

Dans les énergies renouvelables, ces dépréciations se sont élevées à 252 millions de dollars au dernier trimestre.

Equinor s'y est résolu en raison d'une "réduction des synergies attendues des futurs projets éoliens offshore résultant de changements réglementaires et d'une exposition accrue aux tarifs douaniers".

Le groupe norvégien est en effet présent aux Etats-Unis où Donald Trump est farouchement opposé à l'éolien et a tenté d'interrompre de grands projets tels que celui d'Empire Wind.

Indicateur préféré du groupe, le résultat d'exploitation ajusté, qui gomme certains éléments exceptionnels, a reculé de 22% à 6,2 milliards de dollars.

Ce résultat ressort au dessus du consensus d'analystes consultés par Equinor qui tablaient sur 5,93 milliards de dollars.

Le groupe se félicite d'avoir enregistré une hausse de 3% de sa production d'hydrocarbures au dernier trimestre à 2,198 millions de barils équivalent-pétrole par jour, tirée par une hausse de 5% sur les champs norvégiens.

"En 2026, nous prévoyons une croissance de la production d'environ 3%, en hausse par rapport aux niveaux records de 2025. Nous prenons des mesures fermes pour renforcer le flux de trésorerie disponible, rester solides face à la baisse des prix et maintenir une distribution de capital compétitive", a commenté Anders Opedal, directeur général du groupe cité dans le communiqué.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EQUINOR
251,400 NOK LSE Intl 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

