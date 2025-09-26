 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 824,48
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Equinor lance la phase 2 de la compression sous-marine d'Asgard
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 11:25

Equinor et ses partenaires annoncent le démarrage de la phase 2 du projet de compression sous-marine sur le champ d'Åsgard, en mer de Norvège. Cette étape vise à maintenir la production en augmentant la pression dans les canalisations entre les puits et la plateforme Åsgard B.

Le second et dernier module de compression a été installé à 270 mètres de profondeur, après le remplacement du premier en 2023. Le système, opérationnel depuis 2015, a affiché une disponibilité proche de 100% et généré environ 175 MdNOK de valeur supplémentaire.

Selon Randi Hugdahl, vice-présidente Exploration & Production pour Åsgard et Kristin, la récupération des champs de Mikkel et Midgard atteindra 90%, soit 306 millions de barils équivalent pétrole supplémentaires.

Les partenaires des licences Åsgard sont Equinor (35,01%, opérateur), Petoro (34,53%), Vår Energi (22,65%) et TotalEnergies (7,81%). Pour Mikkel : Equinor (43,97%), Vår Energi (48,38%) et Repsol (7,65%).

Valeurs associées

EQUINOR
256,700 NOK LSE Intl +0,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank