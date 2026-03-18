Samsung vise des contrats pluriannuels de fourniture de puces avec ses principaux clients

Illustration du logo de Samsung Electronics

Samsung ‌Electronics cherche à conclure des contrats pluriannuels de trois à cinq ans avec ​ses principaux clients afin de lisser la volatilité de la demande, a déclaré son co-directeur général Jun Young-hyun.

Jun Young-hyun a déclaré que l'industrie des puces entre ​dans un "supercycle sans précédent", porté par la hausse des investissements dans les centres de données dédiés à ​l’intelligence artificielle (IA), et que Samsung doit ⁠se préparer à "divers scénarios".

"Des inquiétudes existent quant à une possible surchauffe des ‌investissements dans les infrastructures d’IA. En conséquence, nous prévoyons de continuer à saisir les opportunités liées au cycle de l’IA tout ​en nous préparant à ‌différents scénarios avec prudence", a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale ⁠annuelle des actionnaires à Suwon, au sud de Séoul.

"Il est désormais extrêmement important pour le secteur des puces électroniques de minimiser les incertitudes commerciales à moyen ⁠et long terme ‌et de maintenir un équilibre sain entre l’offre et la ⁠demande de mémoire", a ajouté Jun Young-hyun, qui supervise cette activité.

Le passage ‌des contrats actuels, trimestriels ou annuels, à des accords pluriannuels permettrait ⁠d’améliorer la stabilité de l’activité en atténuant les pics et ⁠les creux d’un ‌secteur volatil, a-t-il précisé.

Jun Young-hyun a déclaré que Samsung s’attendait à ce que ​la forte demande de puces se ‌poursuive cette année, portée par la vague de l’IA, tout en avertissant que la hausse des prix ​des puces mémoire pourrait peser sur les expéditions d’ordinateurs et de téléphones mobiles.

"Cependant, des facteurs de risque persistent, notamment les incertitudes liées à ⁠l’environnement macroéconomique mondial, telles que les droits de douane et les pressions sur les coûts dans l’activité des produits finis", a-t-il ajouté, faisant référence aux téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers.

L'action Samsung Electronics a progressé de 7,5%, surpassant la hausse de 5% du marché global.

(Heekyong Yang et Hyunjoo Jin, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)