Equinor: la troisième tranche du programme de rachat d'actions se poursuit
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 11:12
Dans un avis financier, la compagnie pétrolière norvégienne précise que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, qui doit s'échelonner du 24 juillet au 7 octobre prochain.
A ce jour, Equinor dit contrôler au total quelque 28,6 millions d'actions, soit l'équivalent de 1,12% de son capital.
Valeurs associées
|250,500 NOK
|LSE Intl
|-0,24%
