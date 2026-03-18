Boeing: le rachat de Spirit Aerosystems pèse sur les marges, dit le directeur financier

( AFP / JASON REDMOND )

Le rachat par Boeing de son ancien fournisseur Spirit Aerosystems, finalisé en 2025, pèse sur les marges de sa branche aviation commerciale (BCA), qui ne devraient repasser dans le vert qu'en 2027 au lieu de l'exercice en cours, a indiqué mardi le directeur financier.

"Nous espérions que les marges de BCA seraient au moins neutres ou positives cette année mais c'est repoussé à 2027. Cette année, elles seront négatives", a fait savoir Jay Malave, lors d'une conférence financière, précisant qu'elles seraient "autour de -7,5% à 8%" au premier trimestre.

Il a également confirmé que les livraisons du groupe au premier trimestre allaient être légèrement inférieures aux prévisions du fait d'un problème d'usinage sur des câbles du 737 MAX, son avion le plus vendu.

Boeing a signalé le 10 mars ce problème identifié sur des avions non encore livrés, prévenant que des retards de livraison pourraient s'ensuivre.

M. Malave a indiqué qu'"environ 25 avions" étaient concernés, ce qui a représenté uniquement trois jours de travail supplémentaire.

"Nous avons repris les livraisons la semaine dernière", a-t-il affirmé, mais une dizaine d'avions qui devaient être livrés au premier trimestre le seront au deuxième.

Le groupe prévoyait de livrer quelque 120 exemplaires du 737 MAX au premier trimestre. La cadence mensuelle de production n'a pas été ralentie (42) et devrait grimper à 47, comme souhaité par la direction, en milieu d'année.

Les équipes "s'emploient" à être en position d'accélérer la production "plus tôt que cela", a confié M. Malave, confirmant l'objectif de 500 737 MAX livrés en 2026 ainsi que la certification des versions MAX 7 et MAX 10 cette année.

Concernant le gros porteur 787 Dreamliner, il a noté des livraisons moindres que prévu depuis le début de l'année et un niveau qui devrait être proche d'une quinzaine sur le trimestre, au lieu des vingt anticipés. Mais il a confirmé 90 à 100 livraisons sur l'année, attribuant les difficultés à l'approvisionnement en sièges.

La certification du programme 777X, son nouveau gros porteur biréacteur, "est sur la bonne voie" et l'une des deux dernières grosses étapes du processus devrait être atteinte "très prochainement". Le début des livraisons reste prévu pour 2027, contre 2020 initialement.

Boeing a réalisé en 2025 son premier bénéfice net annuel depuis 2018, grâce notamment à la reprise de ses livraisons après une crise profonde liée à la qualité de sa production.

Vers 16H50 GMT, l'action Boeing reculait de 1,16% à la Bourse de New York.