Equinor inaugure le champ Johan Castberg en mer de Barents
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:00

(Zonebourse.com) - Equinor annonce l'inauguration officielle du champ pétrolier Johan Castberg, situé dans la mer de Barents et opéré depuis Harstad (Norvège).

Ce site, le plus septentrional de Norvège, produit déjà 220 000 barils par jour, un niveau atteint moins de 3 mois après son démarrage.

Le ministre norvégien de l'Énergie, Terje Aasland, a salué 'un jalon pour l'industrie pétrolière' et son impact sur l'économie locale.

Kjetil Hove, vice-président exécutif Exploration & Production Norway, souligne que le champ produira pendant au moins 30 ans et générera des investissements importants. 30 puits doivent être forés d'ici 2026, assurant une activité soutenue à Hammerfest.

Les fournisseurs norvégiens représentent 95% des livraisons nécessaires à son exploitation.

