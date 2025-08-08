Equinor inaugure le champ Johan Castberg en mer de Barents
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 12:00
Ce site, le plus septentrional de Norvège, produit déjà 220 000 barils par jour, un niveau atteint moins de 3 mois après son démarrage.
Le ministre norvégien de l'Énergie, Terje Aasland, a salué 'un jalon pour l'industrie pétrolière' et son impact sur l'économie locale.
Kjetil Hove, vice-président exécutif Exploration & Production Norway, souligne que le champ produira pendant au moins 30 ans et générera des investissements importants. 30 puits doivent être forés d'ici 2026, assurant une activité soutenue à Hammerfest.
Les fournisseurs norvégiens représentent 95% des livraisons nécessaires à son exploitation.
