Equinor ferme la plate-forme pétrolière et gazière norvégienne de Visund à la suite d'un incendie

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(Ajoute le porte-parole de l'entreprise, précisant)

La société norvégienne Equinor

EQNR.OL a interrompu mercredi la production sur sa plate-forme pétrolière et gazière de Visund en raison d'un incendie dans un système électrique, a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué envoyé par e-mail, précisant que les flammes avaient été éteintes.

* Entre 70 et 80 personnes, sur les 128 présentes à bord de la plate-forme située en mer du Nord, ont été évacuées vers des installations voisines

* “Des réparations seront nécessaires, il est trop tôt pour dire quand la production pourra reprendre,” a déclaré le porte-parole

* La société a publié un communiqué de marchédistinct via Gassco

* Visund, qui produit principalement du gaz, est détenue à 53,2% par Equinor, à 30% par Petoro, à 9,1% par ConocoPhillips

COP.N et à 7,7% par Repsol