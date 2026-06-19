Equinor et ses partenaires se sont mis d'accord sur le concept de Ringvei Vest

Equinor et ses partenaires se sont mis d'accord sur le concept de Ringvei Vest, un vaste projet de développement sous-marin lié à la plateforme Troll B en mer du Nord norvégienne.

Les découvertes incluses dans le projet sont Grosbeak, Swisher, Mulder, Kveikje, Toppand, Røver Sør et Røver Nord. Les ressources sont réparties sur huit licences avec un total de sept propriétaires.

Ringvei Vest est l'un des plus grands projets en phase initiale sur le plateau continental norvégien.

La décision sur la poursuite (DG2) est prévue pour la fin de l'année. Le calendrier pour la décision finale d'investissement, la soumission du plan de développement et d'exploitation, ainsi que le démarrage de la production n'ont pas encore été fixés.

" Nous estimons que Ringvei Vest contribuera à 240 millions de barils équivalents pétrole. Un effort solide a été déployé sur une longue période, et je suis convaincu qu'avec les partenaires et les autorités, nous sommes parvenus à la meilleure solution de développement, qui garantit également une utilisation optimale des ressources ", déclare Kjetil Hove, vice-président exécutif pour l'exploration et la production en Norvège chez Equinor.

" Pour maintenir un niveau d'activité élevé et des approvisionnements énergétiques fiables en Europe, il est important de développer des découvertes marginales près des infrastructures existantes et de collaborer entre licences. Equinor vise à augmenter notre production de capital du plateau continental norvégien à 1,3 million de barils par jour en 2035 ", déclare Kjetil Hove.