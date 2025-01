Equinor: contrat de plus de 50 ME avec Multiconsult Norge information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Multiconsult Norge AS, en collaboration avec ses sous-traitants Aker Solutions AS et sa filiale LINK Arkitektur AS, annonce avoir remporté un contrat auprès d Equinor pour fournir des services d'ingénierie en vue de l'électrification des installations pétrolières et gazières dans les zones de Halten, Tampen et Grane Balder sur le plateau continental norvégien.



Le contrat couvre la phase pré-FEED et FEED (Conception de l'ingénierie de base), avec des options pour l'ingénierie détaillée, les travaux complémentaires, l'assistance à l'approvisionnement et la supervision de la construction.



La valeur totale estimée du contrat, y compris toutes les options potentielles, est d'environ 600 millions NOK (soit environ 51 ME)

Le contrat, incluant toutes les options potentielles, vise une finalisation d'ici 2030.





