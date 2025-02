Equinor: attribue un contrat hélicoptère à Lufttransport RW information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué à Lufttransport RW AS l'exploitation de cinq nouveaux hélicoptères AW189 de Leonardo pour le transport de passagers sur le plateau continental norvégien depuis Sola et Florø.



Cette initiative s'inscrit dans un programme visant à diversifier les modèles d'hélicoptères en service, après l'accord signé l'an dernier pour l'acquisition de 15 appareils, dont 10 Bell 525 attendus dès 2026.



Ørjan Kvelvane, vice-président senior d'Equinor pour l'exploitation et la maintenance en Norvège, souligne que ces nouveaux hélicoptères renforceront la sécurité et la fiabilité du transport.



Lufttransport, reconnu pour son expérience dans les conditions norvégiennes, opérera également des missions de recherche et de sauvetage pour Equinor à partir de 2026.





