Equinor annonce des changements au sein de son comité exécutif
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:00
Le CEO Anders Opedal souligne que Salthe apporte 'un solide parcours de leadership' et des perspectives utiles au comité exécutif. Salthe déclare être 'fortement motivée' pour renforcer la culture sécurité et soutenir une approche équilibrée de la transition énergétique.
Entrée chez Equinor en 2003, elle occupait auparavant la direction Royaume-Uni et Irlande au sein de l'activité Exploration and Production International et est diplômée en ingénierie des réservoirs (NTNU).
Valeurs associées
|241,100 NOK
|LSE Intl
|-1,59%
