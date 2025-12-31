 Aller au contenu principal
Pérou: au moins un mort et 40 blessés dans un accident de train au Machu Picchu
information fournie par AFP 31/12/2025 à 04:50

Un des deux trains accidentés sur la ligne du Machu Picchu, au Pérou, le 30 décembre 2025 ( AFP / Carolina Paucar )

Une collision frontale entre deux trains de tourisme menant à la célèbre citadelle du Machu Picchu, dans le sud-est du Pérou, a tué au moins une personnes et en a blessé 40 autres mardi, ont indiqué les autorités.

La victime était le conducteur de l'un des deux trains, a précisé le parquet régional de Cusco.

La nationalité des blessés n'est pour l'heure pas connue.

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4.500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.

Pour accéder à la célèbre cité inca, les visiteurs prennent d'abord un train, puis un bus.

L'accident s'est produit à 13H20 locales (18H20 GMT), sur la voie ferrée à sens unique reliant la localité d'Ollantaytambo au Machu Picchu, dans la région andine de Cusco.

La société Ferrocarril Transandino, concessionnaire de la voie ferrée, a indiqué que "deux trains des opérateurs Inca Rail et PeruRail sont entrés en collision, causant des dommages humains et matériels".

Le parquet a indiqué travailler à déterminer le nombre de passagers qui voyageaient à bord du train.

Les locomotives ont été endommagées, embouties à leurs extrémités, selon des images de l'AFP, montrant également des passagers légèrement blessés près des voies.

