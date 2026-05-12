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Equinix va créer un nouveau centre de données en Malaisie grâce à un investissement de plus de 190 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Equinix EQIX.O , cotée aux États-Unis et spécialisée dans les centres de données, va créer un nouveau centre de données à Kuala Lumpur, avec un investissement de plus de 190 millions de dollars. Il s'agira de son quatrième site de ce type en Malaisie, a annoncé mardi la société dans un communiqué.

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