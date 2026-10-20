Equifax en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le titre de la société d'évaluation du crédit Equifax EFX.N progresse de 5 % à 166,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis plus d'un mois, si les gains enregistrés avant l'ouverture se confirment

** La société annonce un BPA ajusté de 2,26 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,20 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 1,69 milliard de dollars, est conforme aux attentes des analystes et en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente

** Concurrents: Fair Isaac FICO.N en hausse de 1,1 %, TransUnion TRU.N en hausse de 1,6 %

** La recommandation moyenne actuelle des analystes sur le titre est “acheter”; la répartition des recommandations est de 18 “achat fort” ou “acheter” et 8 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 193 dollars — données LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 26,92 % depuis le début de l’année