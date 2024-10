Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equasens: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - Equasens gagne près de 7% à Paris alors que Stifel a réitéré ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 81 à 83 euros, malgré la publication de résultats de premier semestre inférieurs à ce qu'il anticipait au niveau des bénéfices.



'La réunion qui s'est tenue à l'occasion des résultats a significativement renforcé notre confiance dans un rebond au second semestre et l'objectif 2025-26 du groupe pour une croissance organique à deux chiffres', indique le broker.



Stifel pointe ainsi de nouvelles ventes de matériel en France, des lancements de nouveaux produits dans les grands pays européens, une présence commerciale accrue en Italie et la deuxième vague du programme français de numérisation arrivant en 2026.





Valeurs associées EQUASENS 53,60 EUR Euronext Paris +6,35%